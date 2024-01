Alex Rodríguez: So hat er 15 Kilo abgenommen

Weiter schilderte A–Rod: «Der erste Schritt ist immer der schwerste. Für meine allgemeine Gesundheit begann ich damit, mich auf einen ganz bestimmten Teil meines Tages zu konzentrieren: vom Aufwachen am Morgen bis zum Mittag. Diese Zeit investiere ich besonders in meine Gesundheit und mein Wohlbefinden – insbesondere in mein Training und mein Stretching.» Er mache Pilates, Yoga, Meditation, gehe ins Dampfbad und in die Sauna. «Dann komme ich mittags ins Büro und bleibe bis 18 Uhr dort, und dann komme ich nach Hause und esse mit meiner Familie zu Abend. Diese Routine ist ziemlich neu und funktioniert bisher recht gut.»