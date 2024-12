«Bauer sucht Frau»: Zwei Frauen verbünden sich gegen Bauern

Mit Einzeldates versucht Marvin, seine Entscheidung zu erzwingen. Sabrina muss mit ihm und einem «Mistboy» die Hinterlassenschaften der Kamele wegräumen. Eva darf die Tiere immerhin kämmen. Dann nehmen die Hofdamen die Angelegenheit in die Hand und verbünden sich gegen ihren Bauern. Als der seine Entscheidung pro Eva verkünden will, kommen sie ihm zuvor. Erst zieht sich Sabrina freiwillig zurück, dann zieht Eva die Notbremse: «Ich mag dich sehr, aber mir fehlt die Tiefgründigkeit in unseren Gesprächen». Aus zwei mach null, so schnell kann es gehen.