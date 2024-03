«Becoming Karl Lagerfeld»: Erster Trailer zur Serie mit Daniel Brühl

Daniel Brühl mit zurückhaltender Mimik

Daniel Brühls Mimik ist eher sparsam und reduziert. Sein Lagerfeld zeigt im Teaser kaum Gefühle, er will sich nicht in die Karten schauen lassen. «Ich bleibe gerne anonym», sagt er an einer Stelle. Die berühmte atemlose Sprechweise des Designers versucht er gar nicht erst zu imitieren.