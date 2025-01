Bei Basketballspiel: Matthew McConaughey geniesst Vater-Tochter-Zeit

Schon seit vielen Jahren lebt Hollywoodstar Matthew McConaughey (55) mit seiner Familie in seinem Heimatstaat Texas. Nach erfolgreichen Jahren in der Filmmetropole Los Angeles haben er, Ehefrau Camila Alves (41) und die drei gemeinsamen Kinder Levi (16), Vida (15) und Livingston (12) hier ihr Glück gefunden. Auch seiner ehemaligen Universität, der University of Texas in Austin, stattet der als lokalpatriotisch geltende McConaughey regelmässig Besuche ab. So sah er sich am Donnerstag gemeinsam mit Tochter Vida ein Basketballspiel des Texas Longhorns Frauenteams an.