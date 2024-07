Berliner Promi-Fotograf erstochen: Stars zeigen sich entsetzt

Einige Stars meldeten sich bereits in den Sozialen Medien umgehend zu Wort. So zum Beispiel ausführlich Julian F.M. Stoeckel (37), der sich via Instagram «tief erschüttert und traurig» zeigte. Reetz habe ihn über Jahrzehnte in seinem öffentlichen Leben, bei seinen Events und seinen Projekten fotografisch begleitet. Erst am Freitag sei er noch mit ihm zusammen gesessen und habe sich köstlich amüsiert. Unter seinem Post melden sich zahlreiche weitere Stars zu Wort. So zum Beispiel Moderatorin Inka Bause (55). Auch sie sprach davon, traurig zu sein: «Er war ein freundlicher, toller Kollege.» Moderatorenkollege Jörg Draeger (78) schrieb: «Wie schrecklich! Unser Beileid der Familie! [...] Was ist bloss los?»