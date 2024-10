Carmen Geiss macht Cora Schumacher schwere Vorwürfe

Carmen Geiss: «Wie kann man so etwas seinem eigenen Kind antun?»

Cora mische sich in alles ein und habe sogar ihrem Sohn mit einer Klage gedroht: «Wie kann eine Mutter so etwas tun?» Auch David Schumacher (22), der nach dem Outing seines Vaters ihm umgehend viel Glück wünschte und sich öffentlich freute, habe in seinen jungen Jahren schon so viel durchgemacht. Dabei habe er sich jedoch «immer respektvoll» geäussert und nie ein schlechtes Wort über seine Mutter verloren. David habe versucht, Frieden zu finden und sich von dem Chaos zu distanzieren, das seine Mutter verursache. Und noch einmal wird Geiss deutlich: «Wie kann man so etwas seinem eigenen Kind antun?»