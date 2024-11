Chryssanthi Kavazi und Tom Beck: Einsatz für krebskranke Kinder

Emotionale Erfahrung für Chryssanthi Kavazi

Chryssanthi Kavazi und Tom Beck haben selbst zwei Kinder, auch deshalb liegt ihnen das Projekt sehr am Herzen. «Ich will mir gar nicht vorstellen, dass das eigene Kind in dieser Röhre liegt», so Kavazi. Die Erfahrungen und Ängste der jungen Krebspatienten zu hören, «das hat mich schon echt mitgenommen», zeigt sich die «GZSZ»–Darstellerin gerührt. Durch das kindgerechten Mini–MRT könnten die Untersuchungen im Krankenhaus angstfreier gestaltet werden. «Wir wollen kleinen Patienten die Angst vor Untersuchungen nehmen – bitte helfen Sie uns dabei», lautet der Aufruf der beiden.