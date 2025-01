Country-Star Carrie Underwood tritt bei Trumps Amtseinführung auf

«Ich liebe unser Land und fühle mich geehrt, dass man mich gebeten hat, bei der Inauguration zu singen und ein kleiner Teil dieses historischen Ereignisses zu sein», gab Underwood in einem Statement an. «Ich fühle mich demütig, diesem Ruf zu folgen, in einer Zeit, in der wir alle im Geiste der Einheit zusammenkommen und in die Zukunft blicken müssen.» Neben Underwood soll Sänger Christopher Macchio (46) vor der Vereidigung des künftigen Vizepräsidenten JD Vance (40) am US–Kapitol vor der National Mall in Washington, D.C. performen.