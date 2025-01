David Schwimmer erinnert an «beängstigenden Moment» bei «Friends»-Dreh

Die «Friends» wurde zu richtigen Freunden

Zehn Jahre lang standen Schwimmer und LeBlanc gemeinsam mit ihren Co–Stars Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (60), Lisa Kudrow (61) und Matthew Perry (1969–2023) für die Erfolgsserie vor der Kamera. Während der Dreharbeiten zur Sitcom, die sich bis heute als Erfolg erweist, erlebten die Darsteller sicherlich so einiges am Set. Dabei entwickelte sich eine waschechte Freundschaft zwischen den Schauspielern. Auch James Burrows (84), der Regisseur der Serie, hatte seinen Teil dazu beigetragen, wie er in seinen Memoiren «Directed by James Burrows» verriet. Als Regisseur sei er dafür zuständig gewesen, alles in seiner «Macht stehende zu tun, um eine Gemeinschaft innerhalb des Casts zu fördern und eine neue Gruppe von Schauspielern zu formen, sich als Gruppe zu verhalten und einander zu respektieren».