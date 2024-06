Drake nutzt KI-generierte Tupac-Stimme: Scharfe Kritik von Sheryl Crow

Sheryl Crow fordert Massnahmen

Sheryl Crow hat bereits in der Vergangenheit die Verwendung von künstlicher Intelligenz in der Musikbranche missbilligt – mit «Evolution» hat sie sogar einen ganzen Song dagegen geschrieben. In einem Gastbeitrag in «The Hollywood Reporter» forderte sie den US–amerikanischen Kongress auf, «jetzt zu handeln» und Massnahmen gegen KI in der Musik einzuleiten. «Es ist falsch, das Abbild, die Stimme, die Worte oder die Kunst eines Künstlers so zu manipulieren, als komme es von ihm selbst», schrieb die vielfache Grammy–Preisträgerin.