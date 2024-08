«Ein wenig irritiert»: George Clooney schiesst gegen Quentin Tarantino

Auch über einen anderen Regisseur findet Clooney in dem Interview deutliche Worte. Der Schauspieler arbeitete für den satirischen Kriegsfilm «Three Kings» aus dem Jahr 1999 mit David O. Russell (65) zusammen. Dass es Konflikte am Set gegeben hat, war bereits zuvor bekannt. Er wolle nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, «die mögen, was sie tun», sagt Clooney in dem Interview. «Je älter man wird, desto mehr wird die Einteilung deiner Zeit wichtig. Fünf Monate deines Lebens sind eine Menge. Es geht also nicht nur darum, einen wirklich guten Film wie ‹Three Kings› zu drehen und dann einen miserablen Arsch wie David O. Russell zu haben, der mir das Leben zur Hölle macht. Und allen anderen in der Crew das Leben zur Hölle macht. Das ist es nicht wert. Nicht an diesem Punkt in meinem Leben. Nur um ein gutes Produkt zu haben.»