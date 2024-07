Emmy-Nominierungen: «The Bear» bricht Rekord im Bereich Comedy

Robert Downey Jr., Jodie Foster und Da'Vine Joy Randolph: Oscarpreisträger für Emmy–Awards nominiert

Auch die gerade erst mit einem Oscar in den Nebendarsteller–Kategorien ausgezeichneten Robert Downey Jr. (für «Oppenheimer», 59) und Da'Vine Joy Randolph (für «The Holdovers», 38) können sich über eine Emmy–Nominierung freuen. Downey Jr. ist als «Bester Nebendarsteller in einer Miniserie» für sein Spiel in der HBO–Show «The Sympathizer» nominiert, Randolph als «Beste Gastdarstellerin in einer Comedy–Serie» für «Only Murders in the Building».