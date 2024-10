Geht «Emily in Paris» ohne Gabriel weiter?

Der französische Schauspieler sagte in dem Interview ausserdem, die Serie sei «gute Unterhaltung» und habe ihm Türen geöffnet. In der letzten Staffel sei das Drehbuch aber «auf diese 90er–Jahre–Idee» ausgerichtet gewesen, dass Liebende sich trennen, küssen und sich wieder trennen, so der 36–Jährige. Alles basiere «auf einem Mangel an Kommunikation. Das ist ein bisschen veraltet», bemerkte er und fügte hinzu, dass er sich für Gabriel mehr «Schwung» wünschen würde. Er habe in der Serie «keine wirkliche Freiheit», sagte Bravo. «Und da die Leute anfangen, sie mir anderswo zu geben, komme ich auf den Geschmack.»