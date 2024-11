«Gladiator II» startet stark in den Kinos

In den USA ist «Gladiator II» noch nicht gestartet, dafür aber unter anderem in Deutschland. Und das mit grossem Erfolg. Laut dem Branchenmagazin «Blickpunkt: Film» hat das Sequel des Monumentalfilms von 2000 hierzulande seit dem Start am 14. November 297.000 Zuschauer in die Kinos gelockt. Mit einem Einspielergebnis von 3,7 Millionen Euro macht das eindeutig die Spitzenposition in den deutschen Kinocharts. An den ersten Teil kommt die Fortsetzung in Deutschland aber nicht ran. «Gladiator» mit Russell Crowe (60) in der Hauptrolle lockte vor 24 Jahren am Startwochenende 710.000 Zuschauer an.