«GNTM»: So kam die erste Staffel mit Männern bei den Zuschauern an

In der 19. Staffel ist «Germany‹s next Topmodel» neue Wege gegangen: Erstmals durften auch Männer mitmachen – und das in einer eigenen Kategorie. Am 13. Juni gibt es deshalb noch eine Neuerung: Heidi Klum (51) wird zum ersten Mal einen Sieger und eine Siegerin küren. Damit fiel in den vergangenen Folgen natürlich auch ihr berühmter Spruch «Nur eine kann Germany›s next Topmodel» aus. Wie kamen die Änderungen bei den Zuschauern an? Auf der Instagramseite der Sendung wurde in den vergangenen Wochen viel diskutiert, die Meinungen gehen weit auseinander. Auch bei der Frage, ob die nächste Staffel wieder ähnlich gestaltet werden sollte...