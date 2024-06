«GZSZ»-Star Gisa Zach nackt im «Playboy»: Diese OP hat sie nie bereut

Es sei das erste Mal, dass sich die Schauspielerin überhaupt für die Kamera ausziehe. Sie habe erst 50 Jahre alt werden müssen, um das in Betracht zu ziehen, so Zach. «Ich finde es so wichtig, dass wir endlich schaffen, zu sagen, wir können Frauen auch nackt fotografieren, wenn sie über 40 sind.» Auch bei ihr habe es Jahre gedauert, bis sich Zach gänzlich wohl in ihrem Körper gefühlt habe. Sie habe es regelrecht lernen müssen. «Und ich habe gelernt, dass das nicht nur eine Sache der Optik, sondern vor allem eine des Mindsets und der Wahrnehmung von sich selbst ist.»