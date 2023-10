«Ingeborg Bachmann»-Biopic: Ihre toxische Liebe zu Max Frisch

Wer sich für Literatur interessiert, kennt vermutlich auch den Ingeborg–Bachmann–Preis. Die renommierte Auszeichnung wurde 1976 in Gedenken an die Schriftstellerin Ingeborg Bachmann (1926–1973) von ihrer Geburtsstadt Klagenfurt gestiftet. Ein Jahr später begannen die jährlichen Verleihungen. Im Biopic «Ingeborg Bachmann – Reise in die Wüste», das kurz nach ihrem 50. Todestag am 19. Oktober in den Kinos startet, erzählt Drehbuchautorin und Regisseurin Margarethe von Trotta (81) von der privaten Ingeborg Bachmann.