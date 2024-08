Jennifer Aniston heuerte Jamie Oliver zu Brad Pitts 40. Geburtstag an

Wie Fernsehkoch Jamie Oliver (49) jetzt in einer Radiosendung erzählte, «heuerte» Aniston den britischen Koch damals an, um für ihren Ehemann zum Geburtstag zu kochen. «Ich war Brad Pitts Geburtstagsgeschenk von Jen», so Oliver. «Sie rief an und wir legten dreimal wieder auf, weil wir nicht glauben konnten, dass sie es wirklich war», erzählte der Brite weiter. «Also musste sie meinen Agenten durch ihren Agenten kontaktieren, aber ich hatte nicht wirklich einen Agenten, also dauerte es eine Weile.»