Jerry Seinfeld stellt Sitcom-Comeback in Aussicht

Ende hat viele Fans enttäuscht

Die weltweite «Seinfeld»–Fangemeinde darf also wieder auf ein Comeback der Serie und eine Reunion der beliebten Haupt–Charaktere rund um Seinfeld hoffen – in welcher Form, bleibt offen. Seinfelds Andeutungen dürften denen aus dem Herzen sprechen, die vom Sitcom–Ende 1998 überrascht oder gar enttäuscht wurden. In der Schluss–Einstellung damals sitzen die vier Freunde in einer Gefängniszelle und debattieren darüber, ob George seinen Cardigan falsch geknöpft habe. George antwortet: «Ich denke, wir hatten dieses Gespräch schon einmal.» Worauf Seinfeld antwortet: «Ja, ich glaube, das stimmt.»