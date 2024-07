Kein Eierstock-Krebs: Kris Jenners Tumor «war gutartig»

Als «Momager» von Kim Kardashian (43) und ihren vielen Schwestern ist Kris Jenner der unerschütterliche Fels der Familie: Doch Anfang Juli enthüllte die 68–Jährige in der amerikanischen Grossfamilien–Doku–Serie «Keeping Up with the Kardashians», dass ein Tumor an ihrem Eierstock gefunden wurde. Jetzt hat die Matriarchin das Ergebnis nach der operativen Entfernung des Gewebes offenbart.



«Ich habe heute Nachmittag einen Anruf bekommen», berichtet Kris Jenner in der aktuellen Folge vom Gespräch mit ihrem Arzt, als sie sich auf der Couch in ihrem Haus von den Strapazen des Eingriffes erholt. Ihre Tochter Khloé Kardashian (40) ist zu Besuch, wie Screenshots aus der Reality–Show zeigen, die «Daily Mail» veröffentlicht hat. «Der kleine Tumor war gutartig», platzt es aus ihr heraus. Obwohl sie noch «ein bisschen geschwollen», «ein bisschen wund» sei, fühle sich Jenner «grossartig».