König Charles III.: Die Sonne soll nun wieder scheinen

Das Arbeitstier der Royals kehrt zurück

König Charles III. gilt als echtes Arbeitstier der Royals und auch nach seiner öffentlichen Rückkehr vor wenigen Monaten hat er bereits wieder zahlreiche Termine wahrgenommen. So dürfte es für Charles auch nicht ungelegen gekommen sein, dass diese angeblichen Regelungen mit der Zeit gelockert werden konnten. «Es war ein grosser Schub für die Moral und die Genesung, dass er in der Lage ist, Veranstaltungen in dem Umfang und dieser Art zu absolvieren, wie er es kann», meint ein weiterer Insider.