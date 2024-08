Kronprinz Haakon äussert sich zur Festnahme von Stiefsohn Marius

Darum wurde Marius Borg Høiby festgenommen

Marius Borg Høiby wurde laut norwegischen Medienberichten am vergangenen Sonntag nach einem Vorfall mit einer Frau in einer Wohnung in Oslo von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Polizei bestätigte dem Blatt «Se og Hør», dass es zu einer Verhaftung und Anklage wegen Körperverletzung kam. Die festgenommene Person sei «später aus der Haft entlassen» worden. Ebenfalls schreibt «Se og Hør», dass die Frau, die zwischen 20 und 30 Jahre alt soll, wegen einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden sei.