Moderatorin Lisa Loch ist zum ersten Mal Mutter geworden

Die Blondine ist aus verschiedenen Fernsehauftritten bekannt. So war sie unter anderem in einer Folge der Serie «Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei» und im Film «What a Man» zu sehen. Sie drehte Werbespots und moderierte bei Köln.tv, Sky Sport News, München TV und Bild TV. Mit dem Polizisten Patrick ist sie laut «Bild» seit sieben Jahren zusammen. Im August 2024 heiratete das Paar am Ammersee in Bayern.