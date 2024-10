MTV EMAs: Taylor Swift in sieben Kategorien nominiert

EMAs zum ersten Mal in Manchester

Bald könnten also noch einige europäische Trophäen hinzukommen. In Manchester, wo die EMAs zum ersten Mal stattfinden, buhlt Taylor Swift in der Kategorie «Beste Künstlerin» mit Kolleginnen wie Chappell Roan (26), Sabrina Carpenter (25), Billie Eilish (22) und Raye (26). Bon Jovi, Coldplay, Green Day, Liam Gallagher (52) und The Killers treten in der Kategorie «Bester Rock» gegeneinander an, während Eminem (51), Kendrick Lamar (37), Megan Thee Stallion (29) und Nicki Minaj (41) zu den Nominierten für den besten Hip–Hop gehören.