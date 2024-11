Nach Besuch im Flutgebiet: Spanische Royals begrüssen Olympioniken

In einem weiteren Posting wurden mehrere Bilder veröffentlicht, auf denen Felipe mit ernster Miene und in verschiedenen Besprechungen mit den Soldaten und Helfern zu sehen ist. Nach dem Termin am Militärstützpunkt besuchte Felipe laut dem Instagram–Post das im Hafen von Valencia vor Anker liegende Schiff «Galicia», an dessen Bord «mehr als 300 Militärangehörige an der Evakuierung von Strassen, an Rettungsarbeiten und an der humanitären Hilfe nach den Unwettern beteiligt sind». Anschliessend habe der König die Hauptlogistikbasis der spanischen Armee auf dem Messegelände von Valencia aufgesucht, «in der mehr als 2.500 Militärangehörige untergebracht sind, die in den von den Überschwemmungen betroffenen Gemeinden Unterstützungs– und Wiederaufbauarbeiten durchführen».