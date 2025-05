Nach Serienfinale: So geht es mit «The Handmaid's Tale»-Ableger weiter

Nach 66 Folgen in sechs Staffeln ist Schluss. Am 27. Mai 2025 stellte Magenta TV in Deutschland die letzte Episode von «The Handmaid's Tale» bereit – am selben Tag der US–Ausstrahlung bei Hulu. Doch die Fans der Serie nach dem Roman von Margaret Atwood (85) müssen noch nicht ganz Abschied nehmen. Mit «The Testaments» steht schon ein Ableger bereit. Die Produktion des Spin–offs hat im April 2025 begonnen.