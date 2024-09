New Kids on the Block: Band feiert weiteren Meilenstein ihrer Karriere

40 Jahre im Geschäft

Die Boyband New Kids on the Block wurde 1984 gegründet, zwei Jahre später veröffentlichte sie das Debütalbum «New Kids on the Block». 1988 folgte «Hangin' Tough», das in den USA die Spitze der Charts erklomm und auch in Deutschland den vierten Platz erreichte. Mit «Step by Step» aus dem Jahr 1990 gelang der Gruppe dann auch hierzulande der Sprung auf Platz eins der Album–Charts. Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre galten die Musiker zu den grössten Stars in der Musikbranche.