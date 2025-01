«Oktoberfest 1905» und mehr: BR präsentiert seine Jahreshighlights

Ausserdem geht die Serie «Himmel, Herrgott, Sakrament» mit Stephan Zinner (50) als Pfarrer in der Hauptrolle in die zweite Runde. Neue Folgen befinden sich gerade in der Vorbereitung, so Ricklef. Bis dahin ist Zinner in weiteren Produktionen zu sehen, wie etwa in dem Dramafilm «Querschuss», der am 12. Februar im Ersten ausgestrahlt wird. Im Frühjahr ermittelt er wieder als Kriminalhauptkommissar Dennis Eden im «Polizeiruf 110». Der neue Fall führt ihn und Kollegin Cris Blohm (Johanna Wokalek, 49) in die Welt der Dragqueens. Der Trailer verspricht eine dramatische Überraschung.