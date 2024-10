Paul Hogan: «Crocodile Dundee»-Star wird 85 Jahre alt

Und er dreht Filme, natürlich «Crocodile Dundee II», der ebenfalls ein schöner Erfolg wird, aber nicht so grandios wie der erste Teil. Es folgen weitere Kinoproduktionen, die allenfalls Achtungserfolge werden wie 2001 «Crocodile Dundee in Los Angeles», 2009 «Crocodile Daddy – Ein total verrückter Roadtrip» oder 2018 «Dundee – The Son of a Legend Returns Home», ein Werbefilm für Australien. 2020 steht er mit John Cleese (84) vor der Kamera und spielt sich selbst in «Come back, Mr. Dundee». Der Film bekommt vernichtende Kritiken, immerhin weist sein Heimatblatt «Sydney Morning Herald» darauf hin, dass Paul Hogans Humor noch «intakt» sei.