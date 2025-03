Prinz Harry: Dokumente über Visumsantrag veröffentlicht

Ein US–Gericht hatte die Freigabe der Dokumente nach einem Antrag der «Heritage Foundation» angeordnet. Vorangegangen war zudem eine Klage der konservativen Denkfabrik, in der das US–Ministerium für Heimatschutz aufgefordert worden war, Harrys Akte offenzulegen. Ein US–Richter hatte im vergangenen Jahr entschieden, dass Prinz Harry ein «berechtigtes Interesse an Privatsphäre» in Bezug auf seine Einwanderungspapiere habe.