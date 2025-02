Prinz William und Prinzessin Kate kommen wohl nicht zu den BAFTAs

Weder der britische Thronfolger noch seine Ehefrau werden demnach über den roten Teppich schreiten, wie britische Medien vermuten. «Der Prinz von Wales wird an den BAFTAs am Sonntag nicht teilnehmen, sondern sich stattdessen darauf konzentrieren, die nächste Generation von Filmtalenten zu fördern», behauptete etwa Kate Mansey, Royal–Expertin bei der «Times», auf der Social–Media–Plattform X. Dementsprechend sei es unwahrscheinlich, dass Kate ohne ihren Ehemann den BAFTAs bewohnen wird. Hinzu kommt, dass die Preisverleihung an dem Wochenende stattfindet, an dem die Schulferien ihrer drei gemeinsamen Kinder, Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6), beginnen. Eine offizielle Bestätigung seitens des Palasts blieb bislang aus.