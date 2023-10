In ihrer Militäruniform

Prinzessin Leonor: Voller Stolz beim spanischen Nationalfeiertag

Beim spanischen Nationalfeiertag präsentiert sich Prinzessin Leonor von Spanien in ihrer neuen Funktion als Kadettin der Militärakademie von Saragossa. Stolz nahm sie neben ihren Eltern in Uniform an der Parade in Madrid teil.