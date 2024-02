RTL-Event «Die Passion»: Francis Fulton-Smith wird zu Pontius Pilatus

RTL erzählt «Die Passion – Die grösste Geschichte aller Zeiten» an Ostern (27. März) live aus der documenta–Stadt Kassel. Gezeigt werden «die letzten Tage im Leben von Jesus von Nazareth», die mit Hilfe von «bekannten Popsongs in die heutige Zeit transportiert» werden. Regie führen Ladislaus Kiraly («Denn sie wissen nicht, was passiert») und der niederländische Showmacher David Grifhorst (45).