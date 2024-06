Sarah Connor und Marc Terenzis Tochter feiert 18. Geburtstag

Den Einblick in die teils offenbar eher ungewöhnlichen Familienbräuche erklärte die Sängerin, die an der jüngsten «Let‹s Dance»–Staffel teilgenommen hat, in einem Video so: «Beim 18. Geburtstag gibt›s Eier auf den Kopf.» In einem weiteren Clip zeigte sie eine andere Tradition – nämlich die, dass bei Familienfeiern «oft Leute in den Pool geschmissen» werden. Diesmal war offensichtlich das Geburtstagskind an der Reihe, zumindest landete aber Papa Marc mit im Becken.