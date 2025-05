Sean «Diddy» Combs: Weitere schwere Vorwürfe von Ex-Angestellter

An einem neuen Verhandlungstag im Prozess gegen Sean «Diddy» Combs (55) hat eine ehemalige Angestellte am 27. Mai weitere schwere Vorwürfe gegen den Rap–Mogul erhoben. Er soll sie festgehalten und mit dem Tod bedroht haben. Ausserdem habe er angedroht, sie in den Selbstmord zu treiben.