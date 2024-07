Sensation bei Marvel: Robert Downey Jr. kehrt zurück!

Auch die Filmemacher Anthony (54) und Joe Russo (53) werden zum Marvel Cinematic Universe zurückkehren und bei den kommenden beiden Filmen die Regie übernehmen. Die Brüder inszenierten bereits die Avengers–Folgen «Infinity War» und «Endgame». Auch Downey Jr. selbst war in San Diego vor Ort und enthüllte sein Antlitz unter tosendem Applaus auf der Bühne. Dort sagte er zu seiner neuen Rolle kurz und knapp: «Neue Maske, gleiche Aufgabe.» Der erste der beiden kommenden Filme mit Downey Jr. wird den Namen «Avengers: Doomsday» bekommen, die zweite Folge mit dem Ex–Iron–Man–Darsteller hört auf den Namen «Avengers: Secret Wars». An den geplanten Startterminen soll ausserdem weiterhin festgehalten werden. Somit wird erwartet, dass «Avengers 5» am 29. April 2026 in die deutschen Kinos kommt, «Avengers 6» folgt dann rund ein Jahr später am 5. Mai 2027.