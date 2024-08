Sie fand ihr Glück: Vor 25 Jahren trat Tennisstar Steffi Graf zurück

Die beiden Kinder kamen 2001 und 2003 zur Welt

Dann ging es in der Beziehung Schlag auf Schlag: Hochzeit am 22. Oktober 2001, Geburt des Sohnes Jaden Gil (22) vier Tage später, die Tochter Jaz Elle (20) kam am 3. November 2003 zur Welt. Steffi Graf gab dafür ihre geliebte Wohnung in Manhattan (New York City) auf, die Familie zog in Agassis Geburtsort Las Vegas in der Wüste von Nevada und führt dort seitdem ein normales Familienleben: Dazu gehören Aufgaben wie Kinder zur Schule bringen, Mülltrennung, ein ökologisch korrekter Haushalt.