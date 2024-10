Stefan Raab, ARD und RTL laden zum deutschen ESC-Vorentscheid 2025

Der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest werde auch im kommenden Jahr per Vorentscheid bestimmt, heisst es dort. Das Konzept für die Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten werde die ARD mit RTL und Stefan Raab in einer Pressekonferenz bekanntgeben. Neben Raab werden ARD–Programmdirektorin Christine Strobl (53), Chief Content Officer RTL Deutschland Inga Leschek (geb. 1977) und NDR–Programmdirektor Frank Beckmann (59) am kommenden Donnerstagvormittag (31. Oktober) in Berlin der Presse Rede und Antwort stehen.