Streit um Royal Lodge: Leidet Prinz Andrew unter Grössenwahn?

«Er hat ernsthafte Grössenwahn–Fantasien und denkt, er müsse in so einem Haus leben», urteilt Royal–Expertin Ingrid Seward dem Bericht zufolge in der Doku «The Battle for Royal Lodge: Andrew vs Charles», die demnächst ausgestrahlt werden soll. Dabei hätte der Umzug in das von Charles vorgeschlagene kleinere Frogmore Cottage auch finanzielle Vorteile für Andrew: «Es würde ihn nur ein Zehntel dessen kosten, was die Royal Lodge verschlingt.»