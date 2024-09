«The Penguin»: Colin Farrell brilliert in «The Batman»-Serie

Am 20. September startet auch in Deutschland – zeitgleich zum US–Release auf HBO – bei Sky und Wow die mit Spannung erwartete, düstere Superhelden–Serie «The Penguin» mit Superstar Colin Farrell (48) in der Hauptrolle. Die DC–Show spielt in der Batman–Stadt Gotham City. Die Handlung setzt eine Woche nach den Ereignissen des umjubelten Kinofilms «The Batman» aus dem Jahr 2022 mit Robert Pattinson (38) in der Rolle des Dunklen Ritters ein. Doch die Spin–off–Serie dreht sich ganz um den berüchtigten Batman–Bösewicht Oz Cobb, auch bekannt als der Pinguin. Zuschauerinnen und Zuschauer erleben hier seinen Aufstieg in der kriminellen Unterwelt Gotham Citys.