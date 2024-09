Travis Kelces Mama verrät: Das dachte er bei Treffen mit Prinz William

Die 71–Jährige erzählte in einem Interview mit «Extra», dass Travis ihr gesagt habe, das Treffen mit dem britischen Royal und zwei seiner drei Kinder sei «eines der coolsten Dinge» gewesen. Der Kronprinz besuchte das Auftaktkonzert von Taylor Swift im Londoner Wembley–Stadium an seinem 42. Geburtstag zusammen mit seiner Tochter Charlotte (9) und Sohn George (11). Backstage trafen die drei Royals dann die Sängerin und ihren Freund Travis Kelce. Das Ganze hielten sie in Selfies fest. Am Tag nach der Show postete Swift einen Schnappschuss auf Instagram. «Alles Gute zum Geburtstag, M8! Die Londoner Shows haben grossartig begonnen», schrieb sie dazu. Auch der künftige König teilte ein Foto, auf dem allerdings Travis Kelce fehlte.