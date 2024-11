Yvonne Woelke und Peter Klein: «In Hamburg hat es gefunkt»

Welche Pläne haben Sie als Paar und was wünschen Sie sich für die gemeinsame Zukunft?

Klein: Wir müssen schauen, was die nächste Zeit mit sich bringt. Natürlich haben wir einige Dinge vor, auch in Bezug auf die Altersvorsorge. Für unsere gemeinsame Zukunft wünschen wir uns, dass unsere Liebe und unser Vertrauen bestand hat und wir irgendwann wirklich zur Ruhe kommen können.



Woelke: Ich wünsche mir für unsere Zukunft, dass wir das Berufliche und Private unter einen Hut bekommen. Und egal was passiert, dass wir einfach zusammenhalten.