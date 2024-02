Zurück aus der Versenkung: Josh Hartnett wieder im Blitzlichtgewitter

Deshalb beschloss er, zwar auch weiterhin als Schauspieler aktiv zu sein, doch seinen Lebensmittelpunkt aus Hollywood wegzuverlegen. So verbrachte er nach seiner Rückkehr nach Minnesota auch Zeit in New York, und lernte am Set des 2013 erschienenen Films «The Lovers» seine spätere Ehefrau kennen, die britische Schauspielerin Tamsin Egerton. Im Jahr 2015 wurde eine Tochter geboren, zwei weitere Kinder folgten 2017 und 2019. Das Paar heiratete im November 2021 in einer privaten Zeremonie, und führt ein Leben fernab des Hollywood–Blitzlichtgewitters.