Bernard, der fussballerisch ein Holzfuss, aber charakterlich ein Riese war, hatte seine medizinische Ausbildung in der Royal Infirmary of Glasgow absolviert. Die Royal Infirmary of Glasgow galt als weltweit führendes Spital in der Behandlung von Messerstichverletzungen. Als Bernard dies einmal beim Bier nach dem Fussballtraining erwähnt hatte, war am Tisch die Frage aufgetaucht, weshalb jenes Spital ausgerechnet in Messerstichverletzungen weltweit führend war. «Wegen der Fallzahlen», hatte Bernard geantwortet, «nirgendwo auf der Welt werden täglich so viele Messerstichopfer eingeliefert wie in der Royal Infirmary of Glasgow. So wie der Orthopäde in einem Skigebiet allein wegen der Fallzahlen eine Menge über Knochenbrüche weiss, so geht es einem Notfallchirurgen in Glasgow mit den Messerstichen. Deshalb kommen Mediziner aus der ganzen Welt zu uns, um bei der Behandlung von Messerstichverletzungen dazuzulernen.»