Das Netzwerk des Lebens

«Der soziale Gedanke ist zentral»

Seit 1996 kümmert sich der Wirtschaftsanwalt Christian Wenger, 57, um Startups, Technologie und Innovation.

Herr Wenger, was macht das Projekt von «one11» so speziell?

Abgesehen von den beiden Unternehmerinnen sind es die Verbindungen von Technologie und Sozialem. Mit digitalen Innovationen werden Einrichtungen, die darben oder brachliegen, zu neuem Leben er weckt. Leute werden zusammengebracht und Netz werke aufgebaut. Für mich ist es von essenzieller Bedeutung, dass man gerade im digitalen Zeitalter Begegnungsräume schafft, in denen sich Menschen treffen und Konzepte entwickeln.

Sie sprechen den sozialen Gedanken an. Wie wichtig ist dieser?

Für mich persönlich ist er von zentraler Bedeutung. Ich glaube an die inkludierende und integrierende Gesellschaft, in der jeder und jede seinen Platz hat. Und ich glaube, dass sich dies mit dem unternehmerischen Gedanken verbinden lässt.

An wen richtet sich ein solches Projekt konkret?

An alle. Wir wollen schliesslich nicht, dass sich die Menschen hinter Computerbildschirmen verstecken und sich der analogen Interaktion verweigern. Wir wollen «tote» Orte bevölkern und gegenseitig Dienste anbieten. Es ist kein Zufall, dass der Name «one11» von der früheren Auskunftsnummer 111 stammt. Auch dort konnte man jede erdenkliche Dienstleistung anfragen und bestellen.

In Rombach dient ein Hotel als Basis. Ist dieses Modell auch an anderen Orten möglich?

Definitiv. Das kann auch in einem Einkaufszentrum, in einem Altersheim oder in einem Wohnkomplex funktionieren – überall, wo Menschen zusammen leben oder zusammenkommen. In der Zeit der «SharingEconomy» werden solche Angebote zum Alltag. An zentralen Orten werden Dienstleistungen angeboten oder getauscht. Aber wichtig ist: Allein digital funktioniert es nicht. Das Modell muss immer von Menschen begleitet und umgesetzt werden