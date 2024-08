Darum sind Smartwatches für Kinder nicht empfehlenswert

Falsche Sicherheit

Allerdings gibt es auch viele Punkte, die gegen Smartwatches sprechen. Allen voran können sie eine falsche Sicherheit vermitteln. So ist etwa der Ortungsdienst nicht immer so genau, wie erhofft. Ausserdem ist es gut möglich, dass Kindern in einer echten Gefahrensituation den Alarmknopf nicht mehr drücken können. Und wenn wir vom Schlimmsten ausgehen: Möchte jemand ein Kind entführen, wird diesem ziemlich sicher als erstes die Smartwatch abgenommen. Das Tracking und der Alarmknopf werden also kaum ein Verbrechen oder einen Unfall verhindern können.