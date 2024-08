Frieda Hodels Tochter landet auf dem Notfall

Was ist der Unterschied, ob man es in einer Apotheke macht oder zum Beispiel bei euch?

In einer Apotheke werden die Ohrlöcher schnell gestochen. Das heisst der Schmuck ist schon einmal nicht ideal und auch nicht individuell, so wie es unsere Ohren sind. Der Schmuck lässt kaum Platz für eine Schwellung. Ausserdem ist das ganze Prozdere oft in fünf Minuten erledigt. Bei uns startet das Piercen erstmal mit einem Gesundheitsfragebogen, einer Einverständniserklärung und einer Standortbestimmung. Wir piercen beispielweise keine Ohrlöcher einem Kind, das noch regelmässig in die Badi will diesem Sommer. Dann wird der passende Schmuck zusammen ausgesucht, welcher dann vor Ort mit allen weiteren Instrumenten sterilisiert wird bevor es dann ans eigentliche Piercing geht. Auf den Weg gibt es dann noch eine ausführliche Aufklärung über die Pflege nachher, mündlich so wie schriftlich. Natürlich sind wir auch nachher immer erreichbar für weitere Fragen oder späteren Schmuckwechsel.