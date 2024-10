«Tatort»-Schauspielerin Karina Rey schreibt Ratgeber

Rückblende. Schon als Kind will die Tochter einer Schweizer Managerin und eines österreichischen Dirigenten auf die Bühne. In St. Gallen geboren, wächst sie später in Mödling bei Wien auf, absolviert nach der Matura eindreijähriges Studium an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz. Es ist der Start einer beachtlichen Karriere: 30 Jahre lang steht sie unter ihrem Künstlernamen Karina Thayenthal auf Theaterbühnen und vor der Kamera, spielt in erfolgreichen Fernsehfilmen und Serien mit. Unter anderem in «Der Landarzt», «Tatort», «Lindenstrasse» und in verschiedenen Rosamunde-Pilcher-Filmen. 1989 gewinnt sie den Deutschen Fernsehpreis als bestes Nachwuchstalent.