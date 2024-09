Schwer fällt ihm dieser Schritt nicht. Nur kurz hadert er mit dem Entscheid: An seinem letzten Fest, dem Brünigschwinget, verpasst er knapp einen Kranz. «Ich lag schlaflos im Bett und dachte: Soll ich jetzt wirklich so aufhören? Und bin zum Entschluss gekommen: Ja! Ich kann! Ich habe genug erreicht und kann auch ohne diesen letzten Kranz das Sägemehl verlassen.» In seiner Karriere gewinnt Kilian Wenger 23 Kranzfeste und 110-mal Eichenlaub. Dieses hängt an einem Holzbaum, den Wengers Grossvater Arthur extra für seinen Enkel angefertigt hat. Er steht seitdem im Keller, jetzt suchen die Wengers einen schönen Platz dafür im Haus.