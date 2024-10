Was heisst es, ein hochsensibles Kind zu haben?

Man sagt hochsensiblen Kindern nach, dass sie sehr wählerisch sind. Zum Beispiel beim Essen. Soll man als Eltern gelassen reagieren oder das Kind dazu motivieren, auch Neues zu probieren?

Was nicht funktioniert ist Druck. Setzt man Druck auf, wird das Kind wahrscheinlichGegendruck geben oder mit Rückzug oder Wut reagieren. Der Preis, den es dafür aber zahlt, ist hoch. Das Kind wird sich nicht gut fühlen und auch Eltern sind frustriert. Tatschlich haben hochsensible Kinder sensible Gescmacksknospen. Es ist gut möglich, dass es heute etwas nicht mag, was es in einem halben Jahr gern bekommt. Genau so möglich ist es, dass es die ansonsten immer geliebte Spaghettisauce nicht essen will, weil sie dieses Mal etwas mehr von einem spezifischen Gewürz drin hat. Oft beobachte ich auch, dass Kinder auf Konsistenzen reagieren. So kann es sein, dass ein hochsensibles Kind rohe Rüebli super findet, sind diese aber püriert in einer Suppe, mag das Kind keinen Löffel davon essen. Allgemein rate ich, Kinder sanft zum Probieren zu motivieren. Und sie schon früh beim kochen miteinzubeziehen.